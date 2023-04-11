روسيا توسع العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد

وسعت روسيا العقوبات ضد المتهربين من التجنيد العسكري في إطار حزمة جديدة من التغييرات القانونية التي قال منتقدوها إنها قد تنذر باستدعاء المزيد من أجل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.



وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية المجرى أبرم في موسكو صفقات للطاقة، في زيارة نادرة لمسؤول من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد انشقاق بودابست عن باقي التكتل بشأن الغزو الروسي.



ومن ناحية أخرى، ستلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لبلومبرج.