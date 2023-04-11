إضراب جديد لعمال الحافلات في اليونان اليوم

من المقرر أن ينظم العاملون في الحافلات والحافلات الكهربائية "ترولي باص" في اليونان إضرابا جديدا عن العمل اليوم الثلاثاء، على خلفية مطالبتهم بقطاع نقل أكثر أمنا وجودة.



وذكرت صحيفة كاثيميريني أن الإضراب سوف يستمر منذ بداية يوم العمل حتى آخره.



وكان اتحاد العاملين في هيئة النقل في أثينا وشركة حافلات ترولي باص قد دعيا لتنظيم الإضراب. وكان العاملون على متن الحافلات والحافلات الكهربائية قد نظموا إضرابا الأسبوع الماضي.



ويذكر أن عمال قطاع النقل في اليونان قد انضموا في 16 مارس الماضي إلى الغضب العام وأعلنوا تنظيم إضراب يستمر طوال اليوم احتجاجا على "الأخطاء" الحكومية والمشكلات التي أدت إلى كارثة تصادم قطارين أسفرت عن مقتل 57 شخصا.



وكان حادث اصطدام قطار شحن بقطار ركاب قد أسفر عن مقتل 57 شخصا، معظمهم من الشباب أقل من 30 عاما. ومنذ وقوع الحادث، تم تنظيم إضرابات متكررة ومظاهرات في اليونان.