محافظ مطروح يلتقي سفير كوريا الجنوبية فى سيوة لبحث سبل تعزيز التعاون

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لواحة سيوة، بهونغ جين سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق خلال زيارته، التي تستمر ليومين بمطروح وسيوة، بحضور محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، وعدد من مشايخ قبائل سيوة والدكتور عبدالعزيز الدميري، مدير آثار مطروح و محمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.



وأعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن شكره وامتنانه بحفاوة الترحيب به بمطروح وسيوة، مؤكدا أنه شرف كبير له علي التواجد بواحه سيوة مع المشاعر الطيبة التي يجدها، وسعادته بما يلقاه من الضيافة كانه في منزله خاصة مع أوقات رمضان الكريم.



وأشار إلى أنه قام بالإفطار في حي المطرية مع الأهالي وحرص على صيام ذلك اليوم، مؤكدا أنه سينقل تلك الروح، والمشاعر الطيبة و الصداقة التي وجدها بمطروح وسيوة إلى الكوريين بشكل جميل وحقيقي مع بحث وتقويه سبل التعاون.



وخلال اللقاء، تم تقديم شرح حول تاريخ سيوة والمعالم الإثارية بها بنحو 12 معبد منها معبد تتويج الإسكندر، وأمون وغيرها وجبل الموتى وشالي القديمة، وما تتمتع به من مقومات تنموية متنوعة منها شهرة منتجات سيوة من التمور والزيتون العضوية ذات الطبيعة الأورجانك دون أي إضافات كيماوية وكذلك المياه الجوفية سيوة وجهود القيادة السياسية في تنمية واحة سيوة وحل مشاكلها خاصة مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي من خلال إجراءات عملية ومد قناة ناقله.



ورحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضيف المحافظة على أرض واحة سيوة، معربًا عن سعادته باللقاء به مع حضور مشايخ سيوة، مؤكدًا علاقة التعاون التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية منذ عام 1948، والعلاقات القوية.



وأوضح مقومات المحافظة وخاصة سيوة التي تنعم بمزيد من المقومات مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة لوضعها على خريطة السياحة العالمية بتنوعها السياحي سواء تاريخية، أو سفاري وعلاجية ومؤتمرات، وغيرها مع الاحتفاظ بالطابع البيئي، والحفاظ عليه.



وأشار محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة، إلى أنه يمكن الترويج للمحافظة عن طريق دعوة طلاب المدرسة الكورية بالقاهرة لزيارة مطروح وسيوة، كذلك من خلال البروشورات وموقع المحافظة وإهداء المدرسة الكورية بالقاهرة والتبادل الثقافي مع لترحيب بإهداء السفارة الكورية بكتب لمكتبة مصر العامة بمطروح.



من جانبه، أهدى محافظ مطروح سفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق هدايا تذكارية من المشغولات والخامات البيئية والتراثية السيوية.