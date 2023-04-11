الإدارة الأمريكية تطلق مشاورات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده

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أعلنت الإدارة الأمريكية الوطنية للاتصالات والمعلومات اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشاورات رسمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الإدارة أن وجهات النظر التي يتم جمعها ستاعد الإدارة في "العمل المستمر لضمان تبني الحكومة الاتحادية نهجا متماسكا وشاملا إزاء المخاطر والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

وقال آلان ديفيدسون مساعد وزير التجارة لشؤون الاتصالات والمعلومات إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة قد تجلب فوائد هائلة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "نعلم أننا نحتاج إلى وضع بعض حواجز الحماية لضمان استخدامها بصورة مسؤولة".

وذكرت الإدارة الأمريكية الوطنية للاتصالات والمعلومات إن الطلب الرسمي للتعليق من شأنه: "الإعلام بسياسات لدعم تدقيق الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتقييمات السلامة والشهادات، والأدوات الأخرى التي يمكنها تخلق ثقة مكتسبة في أنظمة الذكاء الاصطناعي".

وشددت الإدارة على أن الشركات التي تقدم الخدمات تتحمل مسؤولية ضمان أن منتجات الذكاء الاصطناعي آمنة قبل طرحها.

وتتوق الإدارة سماع المقترحات خلال مدة المشاورات التي تمتد لشهرين.