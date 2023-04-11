موعد الإعلان عن راع جديد للأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك

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أعلن سيف الوزيري، عن وجود راعي جديد للنادي الأهلي خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري.

وأوضح سيف الوزيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ألف مبروك النادي الأهلي، وجماهيره بالفوز بكأس مصر 2021-2022».

وأضاف: «الخميس القادم، سيعلن الأهلي عن راعي جديد لكأس السوبر، مع الزمالك، بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5 مايو القادم».

ويشارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك في نهائي كأس السوبر بعدما توج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.