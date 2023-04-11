موعد الإعلان عن راع جديد للأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك

أعلن سيف الوزيري، عن وجود راعي جديد للنادي الأهلي خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري.
وأوضح سيف الوزيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ألف مبروك النادي الأهلي، وجماهيره بالفوز بكأس مصر 2021-2022».
وأضاف: «الخميس القادم، سيعلن الأهلي عن راعي جديد لكأس السوبر، مع الزمالك، بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5 مايو القادم».
ويشارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك في نهائي كأس السوبر بعدما توج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.