 وفاة الناشطة الحقوقية التشيكية دانا نيمكوفا عن عمر يناهز 89 عاما - بوابة الشروق
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وفاة الناشطة الحقوقية التشيكية دانا نيمكوفا عن عمر يناهز 89 عاما

الناشطة الحقوقية التشيكية دانا نيمكوفا
الناشطة الحقوقية التشيكية دانا نيمكوفا
براغ - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:50 م

توفيت الناشطة الحقوقية والمنشقة السابقة دانا نيموكوفا، عن عمر يناهز 89 عاما، وفقا لبيان أصدرته مؤسسة أوليجا هافلوفا اليوم الثلاثاء.

وكانت نيمكوفا تتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

وكانت نيمكوفا من الموقعين من أجل حركة وثيقة 77، وفي بعض الاحيان المتحدثة باسمها. وكانت الحركة تهدف لمراقبة حقوق الإنسان في جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة.

وكان قد تم حبس نيمكوفا عام 1979 لمدة ستة أشهر لاتهامها "بتقويض الجمهورية".

وبعد التحول السياسي عام 1989، استمرت نيمكوفا في نشاطها لدعم المجتمع، وأسست مركز دعم للاجئين.

ونعى رئيس الوزراء بيتر فيالا نيمكوفا، ووصفها بأنها "شخصية استثنائية وشجاعة وإنسانة بكل معنى الكلمة".


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