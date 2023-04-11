 تعيين الدكتور أبو هشيمة مصطفي مستشارا هندسيا لجامعة المنيا - بوابة الشروق
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تعيين الدكتور أبو هشيمة مصطفي مستشارا هندسيا لجامعة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:52 م

أصدر الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتور أبو هشيمة مصطفي السيد، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، مستشاراً هندسياً لرئيس الجامعة.

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