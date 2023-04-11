 خلال زيارته لهولندا.. الرئيس الفرنسي يجدد دعوته إلى سيادة أوروبية أكبر - بوابة الشروق
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خلال زيارته لهولندا.. الرئيس الفرنسي يجدد دعوته إلى سيادة أوروبية أكبر

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:35 م

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،أثناء زيارته لهولندا، دعوته إلى "سيادة أوروبية" أكبر، قائلا إن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا سرعا الاتجاه نحو السيادة.

وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها في لاهاي إن الجائحة والحرب دفعانا إلى وضع اكتشاف أنه يتعين علينا تقليل تبعياتنا إذا كنت تريد الحفاظ على الهوية الأوروبية".

وتابع: أن "هذا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على اختيار شركائنا وتشكيل مصيرنا، بدلا من أن نكون، كما أقول، مجرد شاهد على التطور الجذري لهذا العالم".

وأضاف أنه يمكن القيام بذلك "بطريقة تعاونية تمشيا مع روح الانفتاح والشراكة لدينا".

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