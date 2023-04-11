الأمن يكشف حقيقة تعدى 3 أشخاص على فتاة داخل شالية بالسويس

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام 3 أشخاص، باستدراج إحدى الفتيات والتعدى عليها داخل أحد الشاليهات بالسويس.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لقسم شرطة عتاقة من إحدى الفتيات، مقيمة بالسويس، بتضررها من شخصين، مقيمان بمحافظة السويس، لقيامهما بالتعدى عليها "تم ضبطهما".

وبمواجهة الأشخاص المذكورين بما جاء بأقوال الشاكية، قررا أنه يوجد علاقة بين أحدهما والشاكية، وأنها دائمة التردد على الشاليه الخاص به، وبتاريخ الواقعة اتفق معها على التقابل معاً بالشاليه سالف الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.