منذ مطلع التاريخ، تحظى مصر بنساء عظيمات وملهمات استطعن أن يسطرن إنجازات ويصنعن تاريخا ويساعدن في إعادة بناء وتشييد مجد بلادهن على مر التاريخ وفي مختلف عصورها القديمة والحديثة والأحدث.

المجلس القومي للمرأة في مصر نشر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية في صناعة التاريخ والمجد لبلادها، استعانت بها"الشروق" لتقدم سلسلة "نساء مُلهمات" على مدار شهر رمضان، لتسرد قصص إنجازات عظيمة للمرأة المصرية، عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي.

حكمت أبو زيد.. أول امرأة تتقلد منصب وزيرة في مصر

حكمت أبو زيد هب أول امرأة تتقلد منصب وزيرة، حيث تولت منصب وزيرة الشئون الاجتماعية في مصر عام 1962، وأثبتت كفاءة منقطعة النظير لتفتح المجال للمرأة العربية بتولي المناصب القيادية.

حولت حكمت أبو زيد الوزارة إلي وزارة مجتمع وأسرة٬ ومدت نشاطها لجميع القرى والنجوع بالجمهورية بإنشاء فروع للوزارة٬ وأسست مشروعات من بينها مشروع الأسر المنتجة٬ مشروع الرائدات الريفيات ومشروع النهوض بالمرأة الريفية٬ كما قامت بحصر الجمعيات الأهلية كما وسعت أنشطتها وخدماتها التنموية.

ساهمت حكمت أبو زيد في وضع قانون 64 وهو أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في عام 1964، عند وقوع نكسة 1967 كُلفت بالاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأسر الجنود الموجودين على الجبهة المصرية٬ أشرفت على مشروع تهجير أهالي النوبة بعد تعرضها للغرق في عام 1969.

وحكمت أبو زيد كانت أستاذة جامعية سابقة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الستينيات، وعملت أستاذة بجامعة الفاتح وحصلت علي نوط الفاتح العظيم.

كانت حكمت أبو زيد عضوة مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة بالقاهرة 1972 - 1975، وعضوة المجالس القومية المتخصصة للخدمات والشئون الاجتماعية 1974 - 1975.

كما كانت رئيسة الجمعية المصرية للتكافل الثقافي بالقاهرة عام 1967، وعضوة المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمشتغلين بالمهن العلمية على مستوى العالم بباريس عام 1973، وأيضا عضوة لجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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