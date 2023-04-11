الولايات المتحدة تنهي رسميا حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهى بشكل رسمي حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أعلنت بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".



وأفاد البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على قانون أقره الكونجرس في وقت سابق ينهي بموجبه حالة الطوارئ المتعلقة بالوباء، والتي جري بمقتضاها توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في البلاد استمر لأكثر من 3 سنوات.



وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يضع حدا للتمويلات الكبيرة على اختبارات كوفيد-19، واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى.



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - أنها تعمل على تطوير لقاح من الجيل التالي وإجراءات أخرى لمكافحة أي متحور مستقبلي من كوفيد-19.