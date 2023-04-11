السعودية: تنفيذ استئناف العمل الدبلوماسي مع إيران ليسهم في استقرار المنطقة

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، على أهمية تنفيذ استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة وإيران ليسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أن "المجلس تناول المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما".



وأضاف الوزير الدوسري ان مجلس الوزراء السعودي أكد "على أهمية متابعة التنفيذ؛ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".



وبحسب الوزير،عدّ المجلس، من ناحية أخرى "ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في عددٍ من المؤشرات الدولية ذات الصلة بمجالات المدن الذكية وأمن الطيران والذكاء الاصطناعي، بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام والدعم وتوفير كل الممكنات لتلك القطاعات وغيرها؛ لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية".