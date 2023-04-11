الخارجية الأمريكية تستضيف قمة أفريكا فينتك الأربعاء لدعم التحول الرقمي لأفريقيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام التزام بلادها بدعم التحول الرقمي لأفريقيا في قمة (أفريكا فينتك) يوم الأربعاء بواشنطن.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أن الوزارة شريكا في هذا الحدث النصف السنوي والذي سيركز هذا العام على أفضل الممارسات التنظيمية للتكنولوجيا المالية واتجاهات التمويل والابتكار، من بين موضوعات أخرى.

وسيلقي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية رامين طلوي كلمة افتتاحية في القمة. كما سيشارك في هذا الحدث الممثل الخاص للشؤون التجارية ، ديلاوار سيد، والمدير العام للشراكات العالمية توماس ديباس، ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأفريقية جوي باسو.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عقدت في ديسمبر 2022 في واشنطن العاصمة. واعترافاً بإمكانيات النمو الهائلة لقطاع التكنولوجيا في إفريقيا، أعلنت حكومة الولايات المتحدة إطلاق مبادرة التحول الرقمي مع إفريقيا لتوسيع الوصول الرقمي ومحو الأمية عبر القارة.