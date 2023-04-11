ضبط متهم باختراق 11 حساب على فيسبوك واستجداء أصدقائهم ماليا في الإسكندرية

ألقى ضباط البحث الجنائي في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بارتكاب 11 واقعة استيلاء على حسابات شخصية لمستخدمين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتحال شخصهم، وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ يفيد ورود عدة بلاغات من مواطنين تضرروا من استيلاء شخص "مجهول" على الحسابات الخاصة بهم على "فيسبوك"، وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم.

وأكدت التحريات المدعومة بالاستدلالات وجمع المعلومات صحة البلاغات، وبتتبع أنشطة الحسابات المستولى عليها من خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى هوية المتهم، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم، حيث أمكن ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على "هاتف محمول" وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المُبلغ بها.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وبمواجهة المتهم بما نسب إليه في التحريات، أقر بنشاطه؛ مبررًا إياه بقصد تحقيق مكاسب مالية، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.