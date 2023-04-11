أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية لدولة إندونيسيا، مساء الإثنين، ضمن السهرات الدولية التي تقام سنويا على المسرح الصغير خلال شهر رمضان.

حضر الأمسية السفير لطفى رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة الذي ألقى كلمة وجه خلالها تحية تقدير لوزارة الثقافة وللأوبرا لإتاحة الفرصة لممثلى دولته لعرض نماذج من الفنون والعادات والتقاليد ببلاده في أمسية رمضانية مميزة.

بعدها بدأ برنامج الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها فيلم تسجيلى عن إندونيسيا، وبطابع يحمل الروح الإسلامية الممزوجة بالتقاليد الآسيوية جرى تقديم عدد من الرقصات الشعبية التقليدية من مختلف أنحاء البلاد كان منها راباي، فانكي بابوا، باتين كيمونينغ، كيجاك، إلى جانب مجموعة من الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية التي تعبر عن ملامح التراث الفنى للبلاد.

وبروحانيات الشهر المعظم عقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي لقاء على مسرح سيد درويش بعنوان تسابيح شعرية استعرض مجموعة من القصائد الدينية واستضاف مجموعة من الشعراء هم الدكتور عبدالله الشوربجي، فايز أبوجيش، علاء شاكر، رشا زقيزق، يوسف سمير، إبراهيم ملكوت، محمد هيكل.

وأدرات اللقاء هناء الكومي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وتخلله فقرة غنائية للفنان مصطفي ذكي بمصاحبة عازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.