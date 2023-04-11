كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية في طيبة تنظم زيارة علمية لمعبد الأقصر

نظمت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة علمية ميدانية لمعبد الأقصر، ضمن التطبيق العملي لمادة سلوك السائح، تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت الدكتورة صباح محمد، أن الزيارة تناولت استقراء سلوك السائح من خلال محورين هما؛ الأول: الملاحظة والمشاهدة لاستقراء السلوك السياحي للسائح وتدوينه للخروج بمعلومات وبيانات عن مدى استجابته للشرح والانتباه للمرشد السياحي والتعامل مع الأثر واللوحات الإرشادية والتصوير والتفاعل المختلف تجاه الأثر والمعالم الأثرية بالمعبد، والثاني هو التحدث مع السائحين والخروج بمعلومات عن كيفية استجابة الجنسيات المختلفة وسلوكياتهم تجاه الأثر ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وتعامل المجتمع المحلي معهم.

وتابعت: "استهدفت الزيارة أيضا التعرف على الدوافع والرغبات التي كونت سلوك السائح في اختيار مقصد سياحي دون غيره قبل القيام بالرحلة السياحية واستقراء سلوك السائح أثناء قيامه بالرحلة السياحية وزيارة المزارات السياحية، وأيضا الخروج بمعلومات وبيانات عن الصورة المذهلة المكونة لاتجاه المقصد السياحي ومدى رضاه عنه والتي سوف تشكل سلوكا سياحيا مستقبليا بعد عودته من الرحلة".