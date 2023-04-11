مقتل 7 أشخاص على الأقل في اشتباكات جديدة على حدود أذربيجان وأرمينيا

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لقي سبعة أفراد على الأقل حتفهم خلال تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا اليوم الثلاثاء، في الاشتباك بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولقي ثلاثة جنود أذربيجانيين وأربعة جنود أرمن حتفهم خلال القتال الذي نشب قرب الحدود غير المرسمة، حسبما ذكرت وزارتا الدفاع في باكو ويريفان.

وألقى الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في الاشتباك الأكثر دموية منذ سبتمبر الماضي، عندما لقي ما يربو على 300 فرد حتفهم على الجانبين.

وهدأ القتال الذي دام لعدة ساعات بالمدفعية وأسلحة آلية ذات عيار كبير حولي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لتقارير من الجانبين.

وتخوض الدولتان صراعا على منطقة ناجورنو- كراباخ ذات الأغلبية الأرمينية التي انفصلت عن أذربيجان بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.