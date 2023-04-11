 مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق كميات كبيرة من النفط من ريف الحسكة - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 3:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق كميات كبيرة من النفط من ريف الحسكة

دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:13 م

أفادت مصادر سورية بأن القوات الأمريكية واصلت "سرقة" كميات كبيرة من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء عن مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية قولها، إن "رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 77 آلية، بينها 32 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى ست مدرعات عسكرية، خرج من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "في 25 من الشهر الماضي، سرق الاحتلال الأمريكي حمولة 80 صهريجاً من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلها إلى قواعده في العراق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك