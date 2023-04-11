ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأقل قليلا من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال يناير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.

جاء ارتفاع مخزون مستودعات الجملة بفضل ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 5ر0%، في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 4ر0%، وهو نفس معدل ارتفاعها خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 2ر1%، خلال فبراير الماضي ، في حين تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0% خلال الشهر نفسه.

ومع نمو المبيعات بأعلى من معدل نمو المخزون تراجع معدل المخزون للمبيعات إلى 37ر1 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي مقابل 38ر1 خلال كانون الثاني/يناير الماضي.