ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأقل قليلا من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 6ر0% خلال يناير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.
جاء ارتفاع مخزون مستودعات الجملة بفضل ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 5ر0%، في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.
كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 4ر0%، وهو نفس معدل ارتفاعها خلال الشهر السابق.
وزادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 2ر1%، خلال فبراير الماضي ، في حين تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0% خلال الشهر نفسه.
ومع نمو المبيعات بأعلى من معدل نمو المخزون تراجع معدل المخزون للمبيعات إلى 37ر1 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي مقابل 38ر1 خلال كانون الثاني/يناير الماضي.