محافظ بورسعيد يتلقى واجب العزاء في وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم

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تلقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واجب العزاء في وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، وذلك بمقر دار المناسبات بجامع السلام.

حضر العزاء أسرة الراحل واللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء حسام بدرو مساعد الوزير لمنطقة الدلتا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأبناء المحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد خالص التعازي لأسرة الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، داعيا الله أن يتغمده برحمته وواسع غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.