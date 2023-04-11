 ليفربول يقدم عرضا ضخما لـ دورتموند من أجل بيلينجهام - بوابة الشروق
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ليفربول يقدم عرضا ضخما لـ دورتموند من أجل بيلينجهام

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:54 م

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن العرض الذي تقدم به ليفربول لـ بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التعاقد مع نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام.

وفقًا لشبكة "caughtoffside" عرض ليفربول على بوروسيا دورتموند 84 مليون جنيه إسترليني، للاعب خط الوسط جود بيلينجهام.

أضافت الشبكة أن ليفربول لم يتلق أي رد بعد من دورتموند، حيث يرغب الفريق الألماني في تلقي المزيد من العروض من الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع بيلينجهام من الآن وحتى الصيف المقبل.

ويسعى ليفربول لإبرام صفقات من الطراز الأول الفترة المقبلة بعد الموسم الكارثي الذي مر به الريدز وخرج فيه بدون أي بطولات.


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