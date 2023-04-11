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باشر الأطباء الشباب في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل لمدة أربعة أيام، للمطالبة بتحسين الأجور.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن عشرات الآلاف من الأطباء الشباب باشروا صباحا إضرابا عن العمل يستمر حتى صباح السبت المقبل.

وقال ستيفن بويس، مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: "إن الإضرابات تشكل أكثر فترات الاضطراب في تاريخ الهيئة".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن نحو 350 ألف موعد طبي سيتم إلغاؤه خلال فترة الإضراب.

ويمثل الأطباء الشباب في بريطانيا (أطباء تخرجوا حديثا من الجامعات) نسبة كبيرة من الأطباء العاملين في المستشفيات.

وتطالب نقابة الأطباء البريطانية بزيادة في الأجور بنسبة 35% لمواجهة التضخم، بحسب أسوشييتد برس.

وتمر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بأزمة كبيرة بعد سياسات التقشف وتداعيات جائحة كورونا وكثرت الإضرابات من قبل الممرضين والأطباء والمسعفين منذ مطلع العام الجاري.