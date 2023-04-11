 بريطانيا.. الأطباء المتدربون والمقيمون يبدؤون إضرابا لمدة 4 أيام بسبب الأجور - بوابة الشروق
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بريطانيا.. الأطباء المتدربون والمقيمون يبدؤون إضرابا لمدة 4 أيام بسبب الأجور

علم بريطانيا
علم بريطانيا
لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 11:50 ص

 

بدأ الأطباء المتدربون والمقيمون في أنحاء انجلترا، إضرابا لمدة أربعة أيام، في إطار نزاع متفاقم بشأن الأجور يهدد بإحداث اضطرابات واسعة في جهاز الصحة العام.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، بأن من المقدر أن يتم إلغاء 350 ألف موعد، بما يشمل عمليات، نتيجة لإضراب أعضاء نقابة الرابطة الطبية البريطانية.

ونظم الأطباء مواقع تظاهر خارج المستشفيات، من السابعة صباح الثلاثاء حتى صباح السبت، في أطول إضراب في موجة الاضطرابات، التي شهدت إضراب أطقم التمريض وأطقم الإسعاف وغيرهم من عمال الصحة منذ العام الماضي.

وقال المديرون إن رعاية المرضى "في وضع خطر" بسبب الإضراب.


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