بولندا: أكثر من 11 مليون لاجئ عبروا حدودنا مع أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى أراضيها منذ بداية الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقالت بعثة بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة، إن عدد الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية تجاوز اليوم 11 مليون شخص، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن "نحو 87 بالمئة ممن عبروا الحدود هم من النساء والأطفال".

وأوضحت البعثة أن "كل الفارين من الحرب سيجدون المأوى وكل المساعدة التي يحتاجونها في بولندا"، وفق التغريدة.

ومطلع أبريل الجاري أفادت تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 10.6 ملايين شخص عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا.

ويوجد حاليا أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني يعيشون في بولندا، وأكثر من 3.5 ملايين لاجئ أوكراني استقروا في دول أوروبية أخرى، وفقا للمفوضية الأممية.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.