ضبط 26 طنا من منتجات المخلل فاسدة في أسوان

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان، نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة.



وتم ضبط 26 طنا من منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد الأماكن المخصصة لتخزين وصناعة المخلل بمركز أسوان، بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.



وأوضح حنفي، أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأسفر ذلك عن حالة الضبط السالفة الذكر، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة.



وأشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، وبعضوية مراقبي أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام، ومراقبي أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثي.