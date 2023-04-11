 بريطانيا تعين أول امرأة في منصب مدير مقر الاتصالات الحكومية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تعين أول امرأة في منصب مدير مقر الاتصالات الحكومية

كيست-باتلر مديرا لجهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية
كيست-باتلر مديرا لجهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 2:19 م

عينت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، آن كيست-باتلر مديرا لجهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الجهاز.

وتشغل كيست-باتلر حاليا منصب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5)، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي أسند المنصب إلى كيست-باتلر، إن سجلها مذهل في صميم شبكة الأمن القومي بالمملكة المتحدة "وساعدت في التصدي لتهديدات الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الإلكترونية والقوى الأجنبية الخبيثة".

وأضاف "هي المرشح الأمثل لقيادة مقر الاتصالات الحكومية وستستفيد آن من خبرتها الواسعة للمساعدة في أن يبقى الشعب البريطاني في أمان".

ووفقا لبيان لمقر الاتصالات ستتولى كيست-باتلر المنصب بشكل رسمي في مايو المقبل، خلفا لجيريمي فلمينج الذي أعلن في يناير الماضي عزمه ترك المنصب الذي شغله لست سنوات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك