صحفيون تونسيون يحتجون ضد قيود البرلمان على تغطية جلسته الافتتاحية

احتج صحفيون في تونس أمام مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، ضد قراره منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من تغطية جلسته الافتتاحية.



ودعت نقابة الصحفيين إلى الوقفة الاحتجاجية ردا على قرار رئاسة البرلمان بحصر تغطية الجلسة على ممثلي وسائل الإعلام العمومية مع ضمان البث على يوتيوب، وتناقش الجلسة الافتتاحية النظام الداخلي للبرلمان قبل التصويت عليه.



وسبق أن اتخذ البرلمان التونسي قرارا مماثلا بمناسبة جلسته الافتتاحية، في 13 مارس الماضي.



وتجمع صحفيون ومصورون أمام الباب الرئيسي للبرلمان المحاط بحواجز حديدية، ورفع المحتجون شعارات من بينها "أبواب مغلقة على الصحافة زنازين موصدة على العقول" و"ثابتون في الدفاع على حرية الصحافة".



وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي "جلسة ثانية للبرلمان من دون صحافة.. يريدوننا أن نكون صحافة تابعة وراكعة.. صحافة الموالاة".



وتابع بالي: "هذه نقطة سوداء جديدة في مسيرة هذا البرلمان الذي أثبت أنه لن يخرج عن نهج رئيس الجمهورية المعادي لحرية الصحافة والذي يرفض استقبال الصحفيين".



ويخلف البرلمان الحالي البرلمان المنحل في 2021 عندما فرض الرئيس قيس سعيد التابير الاستثنائية في البلاد وحل عدة هيئات دستورية ثم دفع بخارطة طريق أفضت إلى انتخابات برلمانية جديدة.



وتتهم المعارضة الرئيس بوضع برلمان على المقاس ودستور جديد يعزز الحكم الفردي بينما يقول سعيد إنه يعمل على تصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد والفوضى.