مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث سير بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر جراء حادث تصادم سيارة نقل "تريلا " وتروسيكل بالطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة تريلا وتروسيكل بالكيلو 90 اتجاه القاهرة الصحراوى ووجود متوفي ومصاب.
بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون وفاة "عطية.م.ع "٢٥ سنة سائق تروسيكل ومقيم وادى النطرون وإصابة "محروس ع.م" ٤٥ سنة مقيم الجيزة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.