 قمصان بعد التتويج بالكأس : نفكر الآن فى الفوز بالسوبر المصري - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 4:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

قمصان بعد التتويج بالكأس : نفكر الآن فى الفوز بالسوبر المصري

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:21 ص

أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس مصر اليوم على حساب بيراميدز.

وأضاف قمصان: «الفوز يعطي الفريق ثقة كبيرة ويدفعه إلى قطع خطوة نحو بطولة جديدة ننافس عليها وهي كأس السوبر المصري».  

واستكمل: «نشكر جماهير الأهلي ونهديها الفوز باللقب في المقام الأول، ونشكرها على الدعم المستمر لنا محليًّا وإفريقيًّا». 

وأوضح قمصان: «اللاعبون أثبتوا اليوم بروحهم القتالية وتركيزهم أنهم أبطال وينافسون بشراسة على كل لقب، لأن هذه هي سمة شخصية لاعب النادي الأهلي على مر التاريخ». 

واختتم: «نتمنى دوام الصحة والعافية للكابتن الخطيب، ونشكر كل جماهير الأهلي على الدعم اللامحدود طوال الوقت».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك