مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار خارج قاعة عزاء بالعاصمة واشنطن

ذكرت السلطات الأمريكية أن شخصا واحدا على الأقل ثبت مقتله وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد إطلاق عدة أعيرة نارية خارج قاعة عزاء شمال شرقي واشنطن العاصمة اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "سي بي إس نيوز" الإخباري الأمريكي.

وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة من موقع الجريمة حوالي الساعة الثانية عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ولم يتم تحديد مشتبه به على صلة بإطلاق النار الجماعي، الذي وقع قبل ذلك بحوالي ساعتين.

وأضاف كونتي أن الشرطة لا تستبعد احتمال إطلاق من جانب عدة أشخاص للنار.

ووقع إطلاق النار على رصيف خارج قاعة "ستيوارت" للعزاء، حيث ذكر قائد الشرطة أن "الأشخاص كانوا متجمعين" بعد دقائق من قداس الجنازة الذي أقيم صباح اليوم.