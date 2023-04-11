تقرير: الاستخبارات الأمريكية متشككة حيال تحقيق هجوم أوكراني مكاسب في وثائق مسربة

أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة يساورها الشك مما إذا هجوم مضاد مقرر من جانب القوات الأوكرانية سوف يحقق مكاسب كبيرة ضد العملية العسكرية الروسية.



وكتبت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لمجموعة من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية السرية، المسربة والتي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق الشهر الجاري، قد لا يحقق الجيش الأوكراني الخطط الحكومية لاستعادة المناطق التي احتلتها روسيا في الربيع، جراء صعوبات في كميات الذخيرة والمعدات، وعدد القوات.



غير أنه لايزال من غير الواضح مما إذا كانت الوثائق حقيقية من عدمه، أو كيف وصلت إلى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. وتتواصل التحقيقات للتوصل إلى أصل هذه الوثائق.



وأضافت واشنطن بوست أن الوثائق المسربة تشير إلى أن "شكوك" الحكومة الأمريكية بشأن حالة الحرب.



وعلاوة على ذلك، يحذر التقييم الذي قالت الصحيفة إنه صدر في أوائل فبراير، من "نقص (كبير) في تشكيل القوة والاستدامة ومن المرجح أن يعزز موقف المنتقدين الذين يشعرون أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يجب أن يفعلا المزيد للدفع باتجاه تسوية تفاوضية للصراع".