غادة عبدالرازق: تحديت نفسي في مسلسل تلت التلاتة والمناوشات سبب تقديمنا 15 حلقة

قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إنها تحمست للمشاركة في مسلسل «تلت التلاتة»؛ بسبب السيناريو المكتوب بصورة جيدة، مشيرة إلى أنها أحبت فكرة العمل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنها تلقت العديد من العروض الفنية لتقديم فكرة التوائم من قبل، لكنها وجدتها مستهلكة ولا تضم جديدًا يعرض على الجمهور.

ولفتت إلى أنها تمسكت في المسلسل بتقديم 3 شخصيات متشابهة تمامًا في الشكل؛ بسبب معرفتها لتوائم متطابقين خارجيًا في الحياة الواقعية، قائلة إنها تتحدى نفسها بتقديم «تلت التلاتة» في رمضان.

وأكملت: «راجعة أتحدى نفسي بتقديم 3 شخصيات شبه بعض خارجيًا ومختلفين تمامًا داخليًا وفكريًا، وأن ألعب 3 شخصيات في وقت واحد تحدٍ بالنسبة لي، والأصعب إن الناس متعرفش إني بقف قصاد نفسي بمثل ومحدش قدامي».

وأوضحت أن المسلسل كان مكتوبًا منذ نحو عامين، ومقرر له أن يكون 30 حلقة، لافتة إلى أنهم كانوا سيأجلون عرضه للعام المقبل؛ بسبب مجموعة من المشكلات.

وذكرت أن «المناوشات» أدت إلى اقتراحها لتقديم العمل في 15 حلقة بدلًا من 30، لإيمانها بعدم القدرة على المجازفة، ورغبتها في أن تكون حاضرة ذهنيًا ونفسيًا كممثلة.

وعن فكرة الخيانة التي تناولتها الحلقات الأولى من المسلسل، عقبت: «أي شخص خائن أو كذاب شيء طبيعي الواحد يبعد عنه وتشيله من حياتك، متحاوليش تقولي فرصة أولى أو فرصة ثانية، لأن كثرة الفرص بتخليك تطلع مبررات للخائن عشان تتعايش معاه، وده أمر خطر جدًا».

مسلسل «تلت التلاتة» من بطولة الفنانين: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، ومحمد القس، وغيرهم، المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.