تحرير 12 محضر إشغال في ديرمواس بالمنيا

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قال عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها المكثفة لتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتوجيه أصحابها بسرعة الانتهاء من إجراءات التراخيص والالتزام بالقانون حتى لا يتعرض أصحابها إلى اتخاذ إجراءات قانونية اتجاههم.

وتابع رئيس المركز حملة الإشغالات بشوارع المدينة، والتي أسفرت عن تحرير 12 مخالفة إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشارك في الحملة شحاتة محمد، مدير المتابعة، ومحمد محمود، رئيس قسم الإشغالات، ومسئولي البيئة والتراخيص بالوحدة.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة جهودها المكثفة؛ لتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وأكد رئيس المركز، أنه يتم بشكل يومي تنفيذ حملات للنظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.