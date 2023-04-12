مسئول أمني بارز بألمانيا يؤيد تخفيض تصنيف جريمة القنب إلى مخالفة

أعرب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا هولجر مونش عن تأييده لتخفيض تصنيف جريمة حيازة القنب، وتعاطيه إلى مخالفة وذلك خلال النقاش الدائر حول تقنين القنب.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "أنا شخصيا أرى أن النموذج البرتغالي هو نموذج يتعين تفحصه بدقة للغاية".

وأضاف مونش، أنه يعتبر أن تخفيض الملاحقة الجنائية والقول بملاحقة التعاطي والحيازة كمخالفة فقط، سيكون بمثابة مكون مهم في أي تصور محتمل.

وكانت البرتغال ألغت تجريم حيازة وتعاطي كميات قليلة من المخدرات في عام 2001، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت حيازة القنب وتعاطيه مخالفة إدارية ولم تعد هناك ملاحقة جنائية لمن يمتلك أو يتعاطى كمية من المخدر تصل إلى 25 جراما.

وسمحت البرتغال منذ عام 2018 بزراعة القنب للأغراض الطبية وصار بمقدور الشركات زراعته لهذا الغرض بموجب تصريح تحصل عليه من وزارة الزراعة في لشبونة.

يذكر أن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ يعتزم تقنين القنب في كل أنحاء ألمانيا وسيطرح مقترحه بهذا الخصوص غدا الأربعاء، وجاءت تصريحات مونش قبل أن يتم الإعلان عن هذا الموعد.