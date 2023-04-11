حقيقة تعرض بعض قائدي السيارات للسرقة بالإكراه في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض بعض قائدي السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تعرض بعض قائدي السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور بالغربية، والادعاء بتقاعس الخدمات الأمنية المعينة على الطريق في اتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22/3/2023 أبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ بأنه حال سيره بسيارته بالطريق المشار إليه، قام بعض الأشخاص بإلقاء حجارة على السيارة قيادته مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها دون التعرض لواقعة سرقة، كما تم استدعاء أحد الأشخاص من ناشرى الشكوى وبسؤاله أفاد بتعرضه لذات الواقعة بتاريخ 20 مارس الماضي دون تعرضه للسرقة، ونفى وجود ثمة تقاعس من الأجهزة الأمنية.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع بقصد اللهو والمزاح دون قيامهم بسرقة أحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.