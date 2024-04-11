هزة أرضية تضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية تبسة شرقي الجزائر، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري في بيان، أنه تم تحديد مركز الهزة، التي وقعت بعمق 29 كيلومترات، شمال غربي منطقة بوخضرة في ولاية تبسة.

يشار إلى أن الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية /بومرداس/ شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.