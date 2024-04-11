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يعتزم مجلس النواب الاتحادي الألماني (بوندستاج) مناقشة تقارير عن "حملة تضليل" روسية وصلات محتملة بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف اليوم الخميس.

وتنظم المناقشة بناء على طلب من أحزاب الائتلاف الحكومية الثلاثة (الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال) تحت عنوان "تحقيق كامل في احتمال تورط وتعاون أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا مع أنظمة استبدادية".

وخلفية النقاش هي تقارير حول منصة الإنترنت الموالية لروسيا صوت أوروبا ، والتي تم وضعها على قائمة العقوبات الوطنية من قبل مجلس الوزراء التشيكي.

وظهرت مقابلات مع السياسي بيتر بيسترون وزميله في الحزب ماكسيميليان كراه على المنصة الإخبارية.

وذكرت صحيفة "دينيك إن" التشيكية أن بيسترون ربما قبل أموالا أيضا. ونفى النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا ذلك مرارا.

وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال البرلمان برنامج الائتلاف ثلاثي الأحزاب لتقديم دعم خاص لأربعة آلاف مدرسة في المواقع الصعبة، واستراتيجية التغذية للحكومة الاتحادية.

كما أن مناقشة للاحتفال بالذكرى الـ30 للإبادة الجماعية في رواندا مدرجة أيضا على جدول الأعمال.