استطلاع: 80% من الأوكرانيين واثقون من الانتصار على روسيا

على الرغم من النكسات المتزايدة على الجبهة، لا يزال أكثر من 80% من الأوكرانيين مقتنعين بتحقيق النصر على روسيا، حيث يقول 5ر59% ممن شملهم استطلاع للرأي إنهم يؤمنون دون تحفظ بانتصار في الحرب، حسبما أعلن معهد رازومكوف الشهير في كييف يوم الأربعاء.

وأجاب 4ر23% على السؤال بميل نحو نعم، مع 11% فقط أجابوا بـ "لا" أو يميلون نحو لا. وامتنع الباقون عن الإجابة.

ومع ذلك، فإن 9ر21% فقط من المشاركين مقتنعون بالنصر هذا العام. ويتوقع 5ر34% آخرون هزيمة روسية في غضون عام إلى عامين. ويتوقع الباقون أن تستمر الحرب لفترة أطول.

ومن بين الأوكرانيين الواثقين من النصر، يعتقد 5ر45% أن النصر سيشمل الطرد الكامل للروس من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

ويرى 1ر23% آخرون أن تدمير الجيش الروسي مع انتفاضة لاحقة من قبل معارضي الحرب هناك وتفكك روسيا هو انتصار. ومع ذلك، يرى أقل من الربع بقليل أيضا نهاية الحرب دون انسحاب كامل للقوات الروسية كانتصار أوكراني.

وباحتساب شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود ، التي ضمتها روسيا عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي ، فإن حوالي خمس أراضي أوكرانيا تخضع للسيطرة الروسية. 2.3%.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 21 إلى 27 آذار/مارس بمقابلات وجها لوجه في جميع الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من البلاد، 2020 أوكرانيا فوق سن 18 عاما، بهامش خطأ زائد أو ناقص 3ر2% على أقصى حد.