 المجر تؤجل استثمارات بنحو ملياري دولار للسيطرة على العجز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجر تؤجل استثمارات بنحو ملياري دولار للسيطرة على العجز

د ب أ
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:58 م

قال وزير المالية المجري ميهالي فارجا اليوم الخميس إن بلاده ستؤجل بعض استثمارات الدولة في محاولة لمنع عجز الموازنة من تجاوز المعدل المستهدف الذي تم رفعه بالفعل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فارجا في إحاطة حكومية في بودابست إن الحكومة ستؤجل استثمارات ممولة من الدولة بقيمة حوالي 674 مليار فورينت (86ر1 مليار دولار).

وأشار إلى أن المدخرات تستهدف "إطار عمل يتغير بصفة حيوية" وأنه سيتم إعداد قائمة المشروعات التي يشملها القرار.

يذكر أن المجر رفعت بالفعل معدل العجز المستهدف للعام الجاري من 9ر2 % من الناتج الإجمالي المحلي إلى 5ر4 %.

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