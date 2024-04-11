 وفاة ثلاثة متزلجين هولنديين في انهيار جليدي بجبال الألب في النمسا - بوابة الشروق
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وفاة ثلاثة متزلجين هولنديين في انهيار جليدي بجبال الألب في النمسا

 د ب أ
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 5:28 م

 ذكرت وكالة أنباء "إيه بي إيه" نقلا عن خدمة الإنقاذ الجبلية أن ثلاثة متزلجين هولنديين لقوا حتفهم إثر انهيار جليدي في جبال الألب في وادي أوتستال النمسا اليوم الخميس.

ويتلقى شخص آخر حاصرته الثلوج العلاج في المستشفى. وبرغم التقارير المبدئية عن مواجهة 18 متزلجا مخاطر إثر الانهيار الجليدي، لا يعتقد أن هناك ضحايا آخرين.

وكان إجمالي 17 متزلجا هولنديا وأربعة مرشدين في محيط المنطقة التي شهدت الانهيار الجليدي على طريق مارتن بوش هوته على ارتفاع 2501 مترا فوق سطح البحر. وتم إطلاق إنذار بشأن الحادث لمستشفيات المنطقة.

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