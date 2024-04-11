اليونيسف تعلن إصابة سيارة تابعة لها بذخيرة حية شمال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الخميس، تعرض سيارة تابعها لها للإصابة بذخيرة حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال قطاع غزة.

وقالت "اليونيسف"، في بيان، على منصة "إكس" (تويتر): "بالأمس، أصيبت مركبة بالذخيرة الحية، كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت المنظمة أنها "تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة بشأن الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مضيفة: "للأسف ما زال العاملون في المجال الإنساني يواجهون المخاطر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وشددت اليونيسف على أنه "ما لم تتم حماية العاملين في مجال المساعدات الانسانية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، لن تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لها".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود.

وتحذر المنظمات العاملة في غزة من استهداف موظفيها وتدعو إسرائيل إلى حمايتهم، تفادياً لتكرار حادثة مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية إثر غارة إسرائيلية مطلع أبريل وسط القطاع.