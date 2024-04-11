كشفت مصادر إسرائيلية عن ارتكاب إحدى فرق الجيش الإسرائيلي حادثاً محرجاً تمثل في "نسيانها" حفارة ضخمة في مدينة خان يونس.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المصادر قولها، اليوم الخميس، إن الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، والتي انسحبت من خان يونس قبل أيام، نسيت وراءها حفارة ضخمة تابعة له، والتي كانت الفرقة تستخدمها للبحث عن أنفاق حركة حماس في المدينة.

وبحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، فمن غير الواضح كيف "نسي" جيش الاحتلال مثل هذه الأداة الضخمة داخل قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أنه "بعد اكتشاف ما حدث، استهدف الطيران الإسرائيلي الحفارة ودمرها حتى لا تستولي عليها حركة حماس وتقوم باستغلالها".

ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية"، شرعت قيادة الفرقة 98 في التحقيق في ملابسات هذه الحادثة المحرجة للجيش الإسرائيلي، موضحة أنها قد تتخذ إجراءات ضد الضباط المسئولين عن هذه الحادثة.

من جهته، أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال بأن هذه الحادثة جاءت خلافا للتعليمات، وأنه يجري التحقيق في ملابساتها، وسيتم استخلاص العبر في نهاية التحقيق. وكان جيش الاحتلال ووسائل إعلام قد أعلنت، يوم الأحد، سحب إسرائيل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، بعد أشهر من المعارك العنيفة، التي أدت إلى دمار واسع في المنطقة.