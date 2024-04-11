الشرطة الألمانية تنشئ بوابة لتلقي معلومات عن الهجوم على كنيس يهودي

أنشأت الشرطة الألمانية بوابة لتلقي معلومات عن الهجوم الذي وقع على الكنيس اليهودي في مدينة أولدنبورج شمال غربي ألمانيا.

وأوضح بيان صادر اليوم الخميس، أن من الممكن إرسال تسجيلات وصور عبر البوابة إلى جهات التحقيق.

وتقدم الشرطة مكافأة بقيمة 5000 يورو لمن يقدم معلومات تسهم في كشف ملابسات الجريمة.

وكان مجهولون ألقوا عبوة حارقة على أحد أبواب المعبد يوم الجمعة الماضي، واكتشف اثنان من طاقم الإشراف على مركز ثقافي مجاور، الحريق وقاما بإخماده. ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

ولا يزال من غير المعروف حتى الآن من قام بإلقاء العبوة الحارقة. وكانت الشرطة أعلنت بعد الحادثة عن تشكيل مجموعة تحقيق برئاسة قسم أمن الدولة (المسؤول عن الجرائم ذات الدوافع السياسية).

وأثار الهجوم حالة من الصدمة على مستوى البلاد.

وأضافت الشرطة، في إعلانها اليوم، أنه يُعْتَقَد أن مجهولا أو مجهولين قاموا بإلقاء العبوة الحارقة حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد ظهر يوم الجمعة، وتمكن المشتبه به أو المشتبه بهم من الفرار بعد ذلك.

ورفضت الشرطة الرد على سؤال عن جنس من قام بإلقاء العبوة.