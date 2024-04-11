الرئيس الألماني يعرب عن قلقه إزاء العزوف عن الترشح في الانتخابات المحلية

دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى تحسين حماية المسئولين المنتخبين بالبلدات الصغيرة، مشيرا إلى أن العديد منهم شكوا من عدائية متنامية بل واعتداءات جسدية.

وأعرب شتاينماير عن قلقه إزاء الصعوبة التي تواجهها الأحزاب في بعض الأماكن للعثور على العدد الكافي من المرشحين لخوض الانتخابات المحلية وعدم رغبة أي شخص في الترشح لمنصب رئيس البلدية أحيانا.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، خلال مشاورات مع عدد من رؤساء البلديات في برلين: "الديمقراطية تبدأ محليا، لكنها تواجه تهديدا محليا أيضا. ولذلك لا بد أن ندافع عنها محليا".

وأضاف شتاينماير، أن الأشخاص الملتزمين بالقيم الديمقراطية لا يجب أن يتجاهلوا الوضع بينما يبدأ رؤساء البلديات ومستشارو البلدات في تجنب القضايا المثيرة للجدل وحذف حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي أو الاستقالة من مناصبهم كي يحموا أنفسهم وأسرهم.

ويذكر أن معظم الساسة المحليين في القرى الألمانية الصغيرة أو البلدات لا يتقاضون أجرا أو يتقاضون راتبا رمزيا نظير عملهم.