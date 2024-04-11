محكمة العدل الدولية تحدد مواعيد المرافعات بقضية الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب إفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

جاء ذلك في بيان للمحكمة بتاريخ 5 أبريل الجاري نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وورد في البيان: "في 29 فبراير 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية".

وأوضح البيان أن ممثل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده "تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة".

وفي الاجتماع نفسه، قال نائب ممثل إسرائيل، بحسب البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية" بشأن القضية.

وقالت المحكمة في بيانها: "مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024".

وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 يوليو 2025 للمذكرة المضادة من جانب إسرائيل"، وفقا للبيان.