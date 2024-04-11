الرئيس الإيراني يرعى توقيع 14 اتفاقا للاستثمار في مجال المياه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رعى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، حفل توقيع 14 اتفاقية استثمارات لاستكمال وتطوير منشآت مياه الصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص بقيمة 19 الف مليار تومان.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا)، بأنه وفقا لهذه الاتفاقيات، فإن الاستثمارات في قطاع مياه الصرف الصحي ستنجز في 7 محافظات إيرانية.

وبموجب الاتفاقات، سيتم تنفيذ مشروعات استكمال وتطوير منشآت الصرف الصحي في 7 محافظات، مقابل نقل جزء من مياه الصرف الصحي لهذه المحافظات إلى شركات الاستثمار.

ويسهم تطبيق الاتفاقات في تلبية الاحتياجات المائية للصناعات الكبرى، وكذلك استخدامات المياه في صناعات هذه المحافظات السبع (سیستان وبلوجستان، قم، آذربایجان الشرقیة، اصفهان، المحافظة المرکزیة، سمنان وفارس).