حماس: ما لم تنله إسرائيل بالإبادة لن تحققه بالمفاوضات العبثية

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن ما لم تنله إسرائيل بالإبادة الجماعية لن تحققه المفاوضات "العبثية".

وأضاف باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، خلال بيان، أن "ما فشل الإسرائيليون في تحقيقه بالقصف الشامل والإبادة الجماعية طوال 6 أشهر، لن يتمكنوا من تحقيقه بمزيد من القوة أو المفاوضات العبثية"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

جاء ذلك في بيان صادر عن نعيم، ردا على استفسارات بشأن آخر مقترح لمفاوضات القاهرة بين حماس وإسرائيليين عبر الوسطاء.

وأضاف نعيم، في البيان، أن "جزء من المفاوضات (المستمرة) هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليكون لدينا ما يكفي من الوقت والأمان لجمع بيانات نهائية وأكثر دقة عن الأسرى الإسرائيليين، لأنهم في أماكن مختلفة من قبل مجموعات مختلفة، وبعضهم تحت الأنقاض قتلوا مع شعبنا".