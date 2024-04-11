معرض فني يجمع التبرعات لإسرائيليين يعانون من صعوبات عقلية بسبب الحرب

أقيم في تل أبيب، معرض للفن التشكيلي بغرض جمع التبرعات لأولئك الذين يتعاملون مع الصحة العقلية والقيود العقلية والصدمات التي أعقبت الحرب.

وقال موقع «والا» الإسرائيلي، إنه تم عرض حوالي 600 عمل لفنانين بارزين في إسرائيل إلى جانب فنانين شباب في بداية حياتهم المهنية في الطوابق الستة لمبنى إدارة بنك هبوعليم في تل أبيب.

وقالت نعمة هليفي فار، مديرة مركز الخدمات المصرفية الاجتماعية في بنك هبوعليم: «جرى تخصيص معرض هذا العام لغرض اجتماعي، وهذه المرة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. لقد وضعنا السابع من أكتوبر جميعًا في حالة من القلق الوجودي، وأفاد جزء كبير من الجمهور عن صعوبات عقلية وعاطفية، والآن هذا هو الوقت المناسب لمساعدة الإصابات الواضحة»، بحسب تعبيرها.

وقال موقع والا: «لقد كانت سنة قياسية للمعرض. تم جمع أكثر من 1.2 مليون شيكل من بيع الأعمال في المعرض، وزار أكثر من 6000 شخص مبنى إدارة البنك، لمشاهدة الأعمال الفنية والمشاركة في حدث مليء بالتقدير والدعم لأولئك الذين يقومون بالتنمية العقلية».

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة قد ذكرت في بيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 33 ألفا و545 شهيدا و76 ألفا و94 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.