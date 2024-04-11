خصم نقطتين من شيفيلد يونايتد حال هبوطه للدرجة الاولى

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قررت لجنة مستقلة خصم نقطتين من فريق شيفيلد يونايتد مع بداية الموسم المقبل، حال هبوطه لدوري الدرجة الاولى الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن لجنة مستقلة فرضت عقوبة خصم نقطتين بداية من الموسم المقبل، إذا هبط شيفيلد لدوري الدرجة الأولى، الذي يخضع لسلطة رابطة الدوري الإنجليزي، لتخلفه عن سداد مدفوعات لأندية أخرى خلال موسم 2022/2023 الذي شهد صعود شيفيلد للدوري الممتاز.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم خصم نقطتين إضافيتين مع وقف التنفيذ في ذات الموسم، وسيفعل الخصم إذا تخلف النادي عن سداد أي دفعة لناد آخر بموجب صفقة انتقال أو تعويض لأكثر من 5 أيام عمل من تاريخ استحقاق الدفع.

وذكرت الرابطة أن حالات التخلف عن السداد التي أدت للعقوبة تجاوزت الـ550 يوما.

ووافق النادي على دفع تكاليف رابطة الدوري الإنجليزي البالغة 310 آلاف و455 جنيه إسترليني (حوالي 391 ألفا و735 دولارا).

ويتواجد شيفيلد يونايتد حاليا في قاع جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 9 عن المنطقة الآمنة مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.