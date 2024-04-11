التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية جديدة بشرق سوريا

أجرت قوات "التحالف الدولي"، تدريبات عسكرية في منطقة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي شرق سوريا .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الخميس: "سمع دوي انفجارات عدة خلال الساعات الفائتة، في منطقة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي الشرقي، ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها قوات التحالف الدولي بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في القاعدة، وسط ضرب أهداف وهمية".

وأضاف أن ذلك جاء لرفع الجاهزية القتالية لقوات التحالف في المنطقة، تحسبا من أي هجوم محتمل على القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد أقل من 24 ساعة على تدريبات عسكرية أجرتها قوات "التحالف الدولي" في حقل العمر أكبر قواعد التحالف بسوريا.